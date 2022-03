La Champions fa saltare il banco | Addio in panchina: cambia campionato

La Champions League è il banco di prova più importante per un allenatore e può cambiarne le sorti: addio precoce e cambio di campionato

I grandi club viaggiano su un percorso differente rispetto alle altre società e le conquiste europee sono uno dei fattori principali per giudicare una stagione: la Champions League rischia di fare vittime illustri anche quest’anno.

Ieri sera gli occhi del mondo erano al ‘Santiago Bernabeu’ per la super sfida tra Real Madrid ed il PSG stellare. Kylian Mbappé l’assoluto protagonista della gara d’andata si è ripetuto anche al ritorno, ma le sue due reti non sono bastate per ottenere il passaggio del turno. L’ennesima eliminazione del parigini avrebbe fatto infuriare Al Khelaifi, che ora si sarebbe convinto ad esonerare Mauricio Pochettino: una decisione che rischia di incidere anche su altre grandi panchine europee.

Pochettino dice addio al PSG | Ora lo attende il Manchester United

Secondo quanto riferito dal ‘Telegraph’, Mauricio Pochettino avrebbe capito di essere arrivato al capolinea con il PSG e starebbe cercando di diventare il nuovo allenatore del Manchester United per la prossima stagione. Il tecnico argentino sarebbe da tempo tra i profili monitorati da Ralf Rangnick per la panchina dei ‘Red Devils’ e l’eliminazione della Champions League potrebbe essere stata il colpo di grazia.

Per la panchina dello United in passato sono stati accostati anche tecnici come Antonio Conte e Massimiliano Allegri, ma l’ex Tottenham potrebbe essere il più semplice da raggiungere. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche decisioni drastiche da parte del PSG, che dopo aver investito pesantemente sul mercato i risultati non sono arrivati nemmeno quest’anno.