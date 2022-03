Il Milan è avvisato, il Barcellona è pronto a varare il piano B

Il Milan deve parare l’assalto ad uno dei suoi big: il Barcellona è pronto a rompere gli indugi, il piano blaugrana

Il Barcellona è pronto a partire all’assalto del Milan. I rossoneri devono respingere le avances che dalla Catalogna potrebbero pervenire ad un suo big.

La squadra blaugrana è tornata a pensare in grande con l’arrivo di Xavi in panchina. I risultati stanno iniziando a sorridere all’allenatore spagnolo che sul mercato di gennaio ha potuto usufruire su importanti rinforzi: da Ferran Torres e Traore, passando per Aubameyang.

Il Barça è tornato a fare la voce grossa sul mercato ed ha intenzione di ripetersi anche in estate. L’obiettivo primario è Erling Haaland per il quale si è mosso anche lo stesso Xavi. Obiettivo molto ambizioso e per questo anche molto difficile da raggiungere considerata la concorrenza di club come Real Madrid e Manchester City. Proprio per questo Laporta e la dirigenza blaugrana sondano il terreno anche per eventuali alternative ed una porta proprio a Milano, sponda rossonera.

Calciomercato Milan, il Barcellona vuole Leao

Non dovesse arrivare Haaland, il Barcellona ha intenzione comunque di fare un colpo importante in attacco. Ecco perché, secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, i blaugrana sarebbero pronti a tornare alla carica per Rafael Leao. Il 23enne portoghese sta vivendo forse la sua migliore stagione al Milan ed è in trattative per il rinnovo con la società rossonera.

Maldini non ha intenzione di perdere il proprio attaccante e per questo è disposto a blindarlo con un contratto più lungo e oneroso, con un ingaggio che potrebbe arrivare a 4,5-5 milioni di euro a stagione. Cifre che non scoraggiano il Barcellona che potrebbe andare a caccia del portoghese in estate. Per convincere il Milan servirebbe una proposta da almeno 70 milioni di euro ma Laporta è pronto al sacrificio. Senza Haaland, sarebbe Leao il principale obiettivo blaugrana.