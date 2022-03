Calciomercato Juventus, c’è l’offerta | Colpo da 25 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri accelerano per un colpo per la prossima stagione: avanzata l’offerta da 25 milioni

La Juventus entra nella fase cruciale della stagione, i bianconeri intendono proseguire nella rincorsa in campionato per provare clamorosamente a riaprire il discorso scudetto e vogliono avanzare anche in Champions League. Le prossime gare prima della pausa (quelle in campionato con Sampdoria e Salernitana e il ritorno con il Villarreal) saranno determinanti.

Juventus in attività frenetica anche fuori dal campo, con le trattative con i rinnovi che proseguono. Non il rinnovo di Dybala, con l’incontro con l’agente Antun nuovamente posticipato. Situazione sempre più intricata per il futuro della ‘Joya’ e tensione che inizia a salire alle stelle. Quanto al calciomercato, la Juve si sta comunque muovendo anche in entrata per la prossima stagione, per dare seguito alla fruttuosa campagna invernale. La dirigenza avanza l’offerta per un obiettivo di lungo periodo, provando a bruciare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, assalto a Gravenberch per la mediana

Secondo ‘La Stampa’, infatti, sarebbe stata avanzata una proposta all’Ajax per Ryan Gravenberch. 20 anni ancora da compiere, il centrocampista olandese ha il potenziale per diventare un top del ruolo. I ‘Lancieri’ lo valutano 35 milioni di euro, ma la Juventus si è spinta al massimo fino a 25 milioni, considerando anche che a giugno il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza del suo attuale contratto. La mossa bianconera intende forzare la mano e provare ad anticipare il Bayern Monaco, altra squadra fortemente interessata.