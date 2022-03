CMIT TV | “Colpo Juve alla Vlahovic, scelto l’italiano”: annuncio in diretta

Ospite alla CMIT TV, Giovanni Albanese ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus. Attenzioni puntate sul centrocampo ma chiaramente anche su Dybala

Dopo il grande acquisto di Vlahovic, la Juventus, in estate, proverà a mettere a segno un super colpo a centrocampo.

I nomi attualmente sul tavolo sono davvero tanti. Il collega, Giovanni Albanese, intervenuto alla CMIT TV, ha fatto il punto della situazione, partendo da Renato Sanches, per il quale il Milan è in vantaggio: “C’è stato un sondaggio dei bianconeri – ammette il giornalista -, un abboccamento d’approfondire da qui a fine mese, per capire se ci possono essere condizioni favorevoli. Il Milan è nettamente avanti. Un colpo alla Vlahovic ci sarà a centrocampo e sta approfondendo altri discorsi. Pogba? E’ un sogno che anche Allegri custodisce, per quel che risulta la Juve ha chiesto all’entourage di essere messa a conoscenza delle offerte che arriveranno. Può rinnovare o considerare altre proposte. Dovrà essere il calciatore preferire la Juve”.

Idea Rya Gravenberch e obiettivo Jorginho – “La Juve si è mossa con largo anticipo – prosegue Albanese -. E’ un nome che piace. Il primo nome come regista è quello di Jorginho. Ancora si pensa al centrocampo del 2015 e si vuole lavorare a quell’idea, ecco perché si pensano a due acquisti. Locatelli? Allegri non lo ha bocciato da regista però da qui ai prossimi mesi le opportunità si faranno avanti e se ci sarà la possibilità di prendere un regista fatto e finito come Jorginho, Locatelli torna a far la mezzala”.

Intrecci con il Chelsea – “Jorginho è sempre stato sul taccuino della Juventus. Il Chelsea o lo cede in estate o rischia di perderlo a zero. A gennaio pensavano ad Alex Sandro e questo asse è da monitorare. Paredes? E’ un’idea che ha accarezzato la Juventus ma non si è mai creato il contesto giusto.”

Juventus, futuro Dybala: il punto di Albanese

Futuro Dybala – “Durante la sosta del campionato si parlerà con i calciatori in scadenza. Dybala ha saltato tante partite, potrebbe saltare anche il Villarreal. Il sogno Barcellona non lo ha mai messo da parte, poi ci sono le indiscrezioni su Atletico Madrid e Inter. Viste le difficoltà che ci sono di rosa con tanti indisponibili si è pensato di rimandare il discorso a dopo la sosta. E’ un piccolo giallo chiaramente, se però il calciatore dice di volere solo la Juve e ci sono tutte queste voci… la Juve è portata a trattare Dybala come tutti gli altri”.

Offerte – “Dybala non ha ancora dato mandato di bussare alla porta di altri club”.