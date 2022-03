Juventus, ‘fastidio’ per Dybala | Tratta col nuovo club

La situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala continua a tenere banco. L’incontro è saltato tra le parti e la vicenda si complica

Tanto del futuro della Juventus tra campo e mercato ruota intorno alla figura di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, troppo spesso infortunato e che ha ancora il contratto in scadenza a giugno, continua ad essere in bilico e i punti interrogativi sul suo futuro a tinte bianconere continuano ad aumentare. È infatti notizia di ieri il fatto che sia slittato l’incontro previsto oggi tra la Juventus e l’entourage del calciatore. Rinviato nonostante fosse stato anticipato dalla stessa dirigenza bianconera con Jorge Antun, il procuratore di Dybala arrivato appositamente dall’Argentina.

Il club bianconero ha preferito spostare le discussioni per i rinnovi, e dunque non solo quello dell’argentino ma anche quelle per i vari Bernardeschi, Perin, De Sciglio e Cuadrado, il tutto alla settimana della sosta. L’obiettivo infatti attualmente è quello di porre esclusivamente la testa rivolta al campo e agli obiettivi di squadra attuali.

Calciomercato Juventus, nervi tesi per Dybala con le big sullo sfondo

Come evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, più passano i giorni e più le parti si allontanano, con il rinvio dell’incontro che non rasserena i rapporti in vista di un’eventuale permanenza. Era stata infatti la stessa Juventus a chiamare Antun per l’incontro ed è quindi inevitabile e logico che Dybala e il suo procuratore abbiano vissuto la richiesta di rinvio con fastidio e stupore. Questo nuovo rinvio, dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, con tanto di voci di proposte al ribasso, viene letto dal calciatore come un altro segnale dal club che non sembra avere molta fretta di prolungare l0accordo col numero 10, e come sottolineato dalla rosea perchè potrebbe non essere più convinta di voler proseguire insieme.

L’offerta dal punto di vista economico sarà al ribasso, difficilmente superiore ai 7 milioni di euro e per 3 anni piuttosto che 4. Segnali che denotano anche una minor centralità nel progetto. Il quotidiano inoltre evidenzia come Dybala attende ma si guarda anche intorno con diverse chance. Dall’Inter all’Atletico Madrid che ha in Simeone e Berta due grandi estimatori, con la società che ha avuto già qualche contatto con l’entourage dell’argentino. Alla finestra inoltre ci sarebbero anche Tottenham, ed altre di Premier compreso il City, e il Barcellona.