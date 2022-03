Juventus, ora cambia tutto | Dybala ha rifiutato le offerte

A Torino continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala, diviso tra il rinnovo con la Juventus e l’addio: il rifiuto dell’argentino

La stagione è entrata nel vivo ed i bianconeri sono impegnati su tutti i fronti per raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio stagione: tutti gli occhi, fuori dal campo, sono su Paulo Dybala.

È inutile negare che la vicenda legata al rinnovo dell’argentino stia occupando grande spazio sulla cronaca degli ultimi mesi. Il numero ’10’ bianconero è uno dei giocatori più importanti della Serie A e dopo grandi stagioni con la Juventus potrebbe cambiare maglia in estate. E, per di più, potrebbe farlo a costo zero. I continui rinvii della società piemontese con l’entourage di Dybala stanno esacerbando i rapporti e inasprendo le rispettive posizioni: l’argentino, intanto, avrebbe rifiutato tutte le proposte.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juve ha rinviato nuovamente l’incontro con l’entourage di Dybala e per l’argentino sarebbero arrivate diverse offerte. Oltre all’Inter, il cui rapporto privilegiato con Marotta ne fa una delle mete più probabili, sulla ‘Joya’ ci sarebbero anche società estere come Barcellona, Atletico Madrid e Tottenham. Grandi club che avrebbero mosso già i primi passi verso l’argentino, tentandolo in vista della prossima stagione.

Dybala continua a volere la Juventus | Rifiutate le proposte estere

Secondo quanto rivelato da ‘La Stampa’, però, Paulo Dybala avrebbe rifiutato tutte le offerte esterne che gli si sono presentate fino ad ora. Una posizione netta da parte dell’argentino che continua a dare la priorità alla Juventus ed al rinnovo di contratto. La ‘Joya’ non ha mai nascosto il proprio amore per i colori bianconeri e che a Torino si trovi molto bene. Ad avere i maggiori dubbi sulla prosecuzione del rapporto, invece, sembra essere proprio la Juventus. I tanti problemi muscolari di Dybala degli ultimi anni preoccuperebbero la società piemontese, che vorrebbe aprire un nuovo ciclo vincente e comporre un grande squadra con Vlahovic al centro dell’attacco.