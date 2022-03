Il Real Madrid si gode ancora la notte incredibile col PSG, ma con una nota stonata che non è andata già a Perez: la Juventus è pronta ad accoglierlo e la cifra è già stabilita

L’impresa di ieri sera del Real Madrid resterà negli annali del calcio come una delle partite più incredibili di questi ultimi anni. Non tanto per il risultato o per le squadre in campo, visto che i Blancos sono i più vincenti della storia e che il gol da rimontare era solo uno. Più che altro a rasentare l’epicità sono state le tempistiche, le tre reti in 17 minuti, la valanga galactica – squadra e Bernabeu – si è abbattuta su Mbappe e Messi. E ovviamente la tripletta clamorosa di un giocatore spaziale come Karim Benzema.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che fino all’ora di gioco era praticamente eliminato dalla Champions League e anche meritatamente, è risorto mostrando ancora una volta il suo marchio in questa competizione. Il tecnico di Reggiolo è il primo della storia a raggiungere i quarti di finale in quattro decenni differenti, dal 1999 al 2022. Una vera e propria impresa che ha provocato l’amarezza e le reazioni – anche scomposte – di tutto il PSG, dirigenza in primis. E ovviamente dei vari Mbappe, Messi e Neymar questi ultimi proprio nello stadio dei loro rivali storici. Eppure c’è qualcuno che nella notte real della Madrid blanca ha deluso parecchio il presidente Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, Perez deluso da Asensio: via dal Real Madrid

Almeno stando a quanto riportano in Spagna, il patron del Real Madrid Florentino Perez non è rimasto affatto soddisfatto della prestazione di Asensio. Lo spagnolo è uscito al 57′ dopo una partita opaca, anche se non era stato l’unico, pure con qualche fischio da parte del ‘Bernabeu’. E dopo quattro minuti è partita la rimonta della squadra di Ancelotti, anche grazie a Rodrygo che era entrato al suo posto. I cambi hanno cambiato il match. Come riporta ‘Don Balon’, Perez non è rimasto contento di Asensio che nonostante una stagione da 10 gol e positiva nel complesso, ancora una volta ha floppato nel grande appuntamento.

L’ex Mallorca è da cinque anni al Real e la dirigenza lo ha imparato a conoscere, traendo così la conclusione su di lui: ottimo giocatore che però fallisce l’evento più importante. E a Madrid non è accettabile. Per questo, secondo il portale spagnolo, cercherà di cederlo a maggior ragione con l’arrivo di Mbappe. Su di lui la lista delle pretendenti sarebbe già ben nutrita di top club tra cui anche la Juventus, che da diverse stagioni è accostato ad Asensio. Per i bianconeri sarebbe l’erede perfetto di Dybala e anche il costo non sarebbe proibitivo: circa 35 milioni di euro. Come detto, Cherubini sarebbe in buona compagnia visto che anche Liverpool, Bayern Monaco e PSG sarebbero sulle tracce dello spagnolo.