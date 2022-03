Furia Cristiano Ronaldo, incontro lampo con Mendes | Addio deciso

Non un grande momento nella carriera di Cristiano Ronaldo tra i gol che non arrivano ed una squadra che non decolla. Il futuro è in bilico

Appena 15 gol in stagione ed uno solo nell’ultimo periodo per Cristiano Ronaldo, che nella sua seconda avventura a Manchester non sembra avere dalla sua parte neanche i numeri. CR7 infatti non vive un gran momento nella sua carriera, tra una condizione calante, i gol che non arrivano ed una squadra che complessivamente non è brillante come sarebbe lecito aspettarsi. Gli obiettivi sono ridimensionati ed anche non semplici da raggiungere, soprattutto in Premier League dove la lotta al quarto posto è sempre più difficile.

Inoltre le ultime vicende relative all’esclusione dal derby di Manchester, giustificata da un infortunio, non hanno fatto altro che alimentare le voci su malumori ed eventuale cambiamento nel suo futuro allo United. CR7 lo scorso 6 marzo aveva lasciato Manchester per rientrare un paio di giorni in Portogallo, con i rumors che si susseguono rapidissimi.

Calciomercato, Ronaldo furioso e colloquio con Mendes: aria d’addio

Ronaldo si sarebbe ripresentato ieri agli allenamenti dello United accompagnato da due guardie del corpo, altro sintomo di una serenità che al momento non c’è. Come evidenziato dal ‘Sun’ CR7 ha tenuto dei colloqui con l’agente Jorge Mendes che ha cercato di calmare il giocatore dopo le ultime vicende. Si tratta però di una possibile battaglia persa in quanto il calciatore sarebbe sempre più intenzionato a lasciare il club quest’estate dopo appena una stagione.

Ronaldo è ancora furioso con Rangnick e attorno alla figura del portoghese continua ad esserci tensione a disagio a Carrington con i giocatori consapevoli dell’umore del fenomeno lusitano. L’allenatore portoghese contro il City lo avrebbe voluto far partire dalla panchina per utilizzarlo con freschezza nella ripresa, ipotesi però non gradita da Cristiano che avrebbe detto alle alte sfere dello United che vorrebbe andarsene se la squadra non sarà in grado di assicurarsi un posto tra i primi quattro.