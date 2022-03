Bologna-Inter, il recupero resta un giallo | Svolta la prossima settimana

Bologna-Inter ancora appesa a un filo, ecco quando si potrebbe sciogliere il mister sul match tra rossoblù e nerazzurri

La corsa scudetto in Serie A è senza dubbio tra le più incerte da diversi anni a questa parte. Tingendosi oltretutto di giallo, per il famoso ‘asterisco’ sulla classifica, quello che riguarda l’Inter, seconda in classifica a -2 dal Milan ma con la gara con il Bologna non disputata e dunque virtualmente con la possibilità di recuperare il primato.

I fatti sono noti: dopo la mancata disputa del match il 6 gennaio per lo stop alla formazione rossoblù determinato dalla AUSL locale in seguito ai casi di coronavirus riscontrati tra i giocatori, i due successivi gradi di giudizio hanno riconosciuto la ‘forza maggiore’ che ha impedito al Bologna di scendere in campo e dunque invitato la Lega Serie A a disporre il recupero della partita. Ma al momento, da questo punto di vista, ancora nulla si muove. E il motivo sta nell’ultimo grado di giudizio che dovrebbe pronunciarsi, il Collegio di Garanzia del Coni.

Bologna-Inter, i tempi per il ricorso nerazzurro e il terzo grado di giudizio

Dopo la pronuncia della Corte sportiva d’Appello del 23 febbraio, l’Inter aveva a disposizione 30 giorni per depositare il ricorso. Cosa che non è ancora avvenuta e per la quale i nerazzurri hanno tempo fino al 25 marzo. Come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, il club non attenderà l’ultimo giorno utile, ma dovrebbe provvedere nella prossima settimana. A quel punto, è possibile che l’udienza venga fissata da lì a tre settimane all’incirca. Con l’Inter impegnata il 20 aprile nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, le date utili per l’eventuale recupero a quel punto diventerebbero il 27 aprile o il 4 maggio.