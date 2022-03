Real-Psg, la ‘papera’ di Donnarumma scatena il caos: “Con i piedi ciao ciao”

Donnarumma dà il via alla rimonta del Real Madrid e i tifosi si scatenano sui social: le critiche al portiere del Psg

A fine primo tempo era sua la giocata del match: Gigio Donnarumma aveva salvato la porta del Psg sul campo del Real Madrid con una paratone incredibile su Benzema.

La sliding doors si presenta però al minuto 61′ quando perde incredibilmente palla e regala il gol del pareggio allo stesso francese. E’ la svolta del match e della qualificazione con il Real che riesce a ribaltare completamente il punteggio con la tripletta dello scatenato Benzema e vola ai quarti di finale, mettendo nei guai Pochettino e… Donnarumma.

Sui social il portiere è preso di mira in maniera quasi scontata. I complimenti del primo tempo sono cancellati in un batter di ciglia. “Aveva ragione Maldini” twitta un utente ed un altro scherza, citando la canzone dei Rappresentante di Lista (con i piedi ciao ciao). I giudizi sono ovviamente tutti negativi e c’è chi si lascia andare ad un’analisi della carriera di Donnarumma: “Non cresce, mi ha sempre dato l’idea dell’incompiuto”.

Certo la papera di Donnarumma farà molto rumore nei commenti post gara, anche perché è stato l’episodio che ha rappresentato la svolta del match. La rete del pareggio di Benzema ha mandato in tilt il Psg che non è più riuscito a rialzarsi, subendo altri due reti e uscendo dalla partita e dalla Champions.

Non smetteró mai di ringraziare Mino Raiola per la sua avarizia e per farci fare un bellissimo ed importantissimo Upgrade in porta!

Ciao #donnarumma Viva #Maignan

— Federico Gavazza (@Fefinho83) March 9, 2022