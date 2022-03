Tesseramenti da Russia e Ucraina | Serie A, UFFICIALE: la nota dopo l’Assemblea

Nell’Assemblea di Lega di Serie A i club, collegati in video chiamata, hanno discusso della possibilità di tesserare calciatori provenienti da Russia e Ucraina

Nuova Assemblea di Lega, stamani, tra le 20 società di Serie A. Si è tenuta in video chiamata: nella prima parte – come si evince da un comunicato – sono stati votati e approvati i criteri di ripartizione dei ricavi della Coppa Italia e della Supercoppa per il triennio 2021-2024.

Ma le attenzione erano rivolte soprattutto alla possibilità di tesserare calciatori provenienti da Ucraina e Russia, fino al termine della stagione. Oggi fermi per via della guerra.

Serie A, tesseramento calciatori ucraini e russi: decisione rimandata

Il tema caldo, come detto, era quello legato alla possibilità di prendere elementi provenienti dai campionati russo e ucraino. A tal proposito – si legge – si terrà nel pomeriggio una riunione con tutte le Leghe europee e si tornerà a discutere della normativa da adottare in Italia nell’Assemblea già convocata per venerdì prossimo.