Settanta milioni di euro: per il Milan sarebbe un ritorno, per la Juventus un rinforzo importante per le fasce

Un ritorno inatteso per il Milan, un rinforzo di spessore e qualità per la Juventus. I costi dell’eventuale operazione sono però molto alti, se non altro perché è arrivata la firma sul nuovo contratto. La scadenza è ora fissata a giugno 2025.

Stiamo parlando di Lucas Ocampos, esterno argentino con passaporto spagnolo che in Serie A ha già giocato con le maglie di Genoa e, appunto, Milan. Stando a ‘Elgoldigital.com’ è tutto fatto per il prolungamento del contratto con il Siviglia, club in cui è approdato tre stagioni fa. Lui e Diego Carlos, difensore stimatissimo in Europa, hanno trovato l’accordo fino a giugno 2025.

Calciomercato Juventus e Milan, Ocampos nel mirino: ostacolo clausola da 70 milioni

Nel contratto di Ocampos sarebbe presente una clausola risolutiva da 70 milioni di euro, una cifra che di fatto lo rende incedibile, a meno che gli andalusi decidano di accontentarsi di una cifra inferiore per il suo cartellino. La medesima fonte parla di due club italiani interessati a lui, indiscrezioni ulteriori citano proprio Juve e Milan. Chissà che una delle due non possa provarci davvero nel prossimo calciomercato estivo…