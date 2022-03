CMIT TV | L’Inter ‘trema’: “La stima per Barella è sincera”

Ospite alla CMIT TV, Lorenzo Amuso, giornalista che segue da vicino le squadre inglesi, ha parlato della possibilità che alcuni calciatori dell’Inter vadano al Liverpool

Lente di ingrandimento puntato su Barella, per il quale Klopp non ha nascosto l’ammirazione, alla vigilia della sfida di ieri: “La stima per Barella di Klopp è sincera – afferma Amuso -. E’ un giocatore che sicuramente piace e che farebbe bene in Premier. Interesse reale? Non te lo so dire, non ci sono stati rumors in questo senso. Difficile un interesse invece per un difensore centrale dell’Inter. Il Liverpool ha pagato tanti soldi Konate, non credo in un assalto che rischia poi di far panchina. Nelle prossime settimane, mesi potrebbe esserci un sondaggio per Barella per valutarne la disponibilità”.

Niente follie per Kessie – “Non è un giocatore che sposta gli equilibri così da chiedere uno stipendio da top player. Il Milan non ha sofferto la partenza di Donnarumma, non mi strapperei le vesti per la partenza di Kessie”.

Dalla vendita del Chelsea al futuro di Lukaku: il punto di Amuso

Chelsea – “Abrahmovic cerca acquirenti. La situazione è in divenire, sembra che ci siano state un paio di offerte. Ha fretta di vendere, ha paura delle sanzioni che potrebbero colpirlo”

Lukaku – “Sta facendo molta fatica. Si è un po’ incrinato il rapporto con il pubblico oltre che con la società. E’ un ragazzo sensibile e forse si è un po’ pentito di questo ritorno di Londra. Ci sono tanti soldi di mezzo, il Chelsea non avrà alcun interesse a svenderlo e sarà difficile un ritorno in Italia”