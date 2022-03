Accordo con il Barcellona, Tuchel fa chiarezza in conferenza

Operazione ormai in dirittura d’arrivo: Tuchel fa chiarezza in conferenza sulle voci su un accordo con il Barcellona

Se non ha i crismi dell’ufficialità, poco ci manca. Il Barcellona è pronto a piazzare il primo colpo di mercato per la prossima stagione e lo fa sfruttando al meglio la situazione.

C’è un parametro zero in arrivo per Xavi e ora di dubbi ne restano davvero pochi. Andrea Christensen è pronto ad abbracciare la causa blaugrana o quanto meno a lasciare il Chelsea. A dirlo è il manager dei Blues Thomas Tuchel in conferenza stampa prima della gara con il Norwich ha parlato proprio della situazione del centrale danese, in scadenza di contratto con il club londinese a fine stagione.

“Le voci le abbiamo sentite, la situazione con il giocatore è chiara da settimane – la frase che sembra confermare l’addio -. Non siamo contenti: la società ritiene che sia meglio che resti”.

Calciomercato, Tuchel: “Christensen non ha ancora firmato”

Una speranza che sembra ormai essere sfumata, anche se Tuchel una porticina aperta la lascia: “Non ha ancora firmato e non ci ha neanche detto che ha firmato. Consideriamo tutte le possibilità. Se andrà via, non saremo contenti. Non ho però altre informazioni da dare”. Per Christensen si è fatta anche l’ipotesi di un approdo gratis in Italia con tutte le big, Milan in testa, accostate a lui.