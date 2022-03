Liverpool-Inter, ultima chiamata: “Se non è finito, lo dimostri stasera”

Liverpool-Inter, i campioni d’Italia tentano la difficile rimonta in casa dei Reds in Champions League: nerazzurro sotto accusa

E’ la serata dell’ora o mai più, in Champions League, per l’Inter, che in casa del Liverpool riparte dallo 0-2 di tre settimane fa a San Siro e cerca un’impresa che sarebbe a dir poco epica. Nonostante una prestazione positiva da parte dei nerazzurri, a Milano i Reds di Klopp imposero nel finale tutta la loro classe ed esperienza.

Ad Anfield, sono loro gli ovvi favoriti, ma i campioni d’Italia non vogliono lasciare nulla di intentato e provare una missione, quella di rimontare da un doppio svantaggio accusato in casa, riuscita una sola volta nella storia (al Manchester United contro il Psg, tre anni fa). L’Inter ha provato a darsi una scossa dopo un periodo grigio con il 5-0 alla Salernitana e spera nella ritrovata vena del duo d’attacco Dzeko-Lautaro Martinez. Ma anche altri dovranno dare il loro contributo se si vorrà credere nell’impresa.

Inter, non solo Vidal nel mirino: “Ha disintegrato Lautaro”

Il giornalista Sandro Sabatini, a ‘Radio Radio’, chiama direttamente in causa Arturo Vidal, che anche stasera dovrà rimpiazzare lo squalificato Nicolò Barella. Ma non è il solo. “Mi sa che una volta l’ho detto anche io che era finito Vidal… Se non è finito che lo faccia vedere stasera – ha spiegato – Poi ‘finito’ è una parola brutta e mi scuso. Mi sembra uno che abbia finito il fuoco sacro, ora gli è rimasta la cresta. Purtroppo per l’Inter, non c’era più neanche al Barcellona. Sanchez è diverso. Inzaghi deve essere bravo a fargli capire che può essere il terzo attaccante. Ha fatto bene in Supercoppa e in Coppa Italia, poi ha preteso di giocare, ma di fatto ha disintegrato Lautaro. Parliamoci chiaro, nella formazione ci sono Dzeko e Lautaro. Vidal e Sanchez possono dare qualcosa, ma sono in netta fase calante nella loro carriera”.