“Ha rovinato tutto”: Liverpool-Inter, c’è l’atto d’accusa

L’Inter vede sfumare la grande rimonta contro il Liverpool e un calciatore finisce sotto accusa: “Ha rovinato tutto”

Impresa sfiorata, accarezzata appena qualche secondo dopo la perla di Lautaro Martinez. L’Inter esce dalla Champions League nonostante la vittoria ad Anfield Road.

La gioia per la rete del Toro che riapriva il discorso qualificazione è durata appena qualche secondo, poi l’espulsione di Alexis Sanchez ha gelato le speranze nerazzurre. Minuti concitati, con il rosso anche per il vice di Inzaghi Farias, che in pratica hanno indirizzato il match verso la squadra di Klopp.

Una serata comunque positiva per l’Inter che ha dimostrato di poter far bene anche in Europa. Uscire a testa alta ma con qualche ombra, almeno stando all’umore dei tifosi sui social. Dopo aver preso di mira Arturo Vidal per quanto fatto nel primo tempo, i sostenitori nerazzurri si sono scatenati contro Sanchez. L’attaccante cileno paga, ovviamente, il secondo cartellino giallo che lascia l’Inter in inferiorità numerica proprio quando la rimonta sembrava possibile.

Liverpool-Inter, Sanchez nel mirino: “Ha rovinato tutto”

Sanchez finisce così sotto accusa con tanti tifosi che mettono in evidenza la sua ingenuità. “Ha rovinato tutto” scrive un utente, mentre un altro se la prende con chi lo ritiene più forte di Lautaro Martinez: “Cosa mi devono sentire dire” la sintesi del discorso.

Di certo ai fini della qualificazione il doppio giallo di Sanchez ha pesato non poco, smorzando in pochi secondi l’entusiasmo generato dalla rete splendida proprio del Toro. Un gol che aveva ingolosito i nerazzurri che sentivano l’impresa possibile. Una sensazione durata purtroppo troppo poco.

Sanchez ha rovinato tutto. Strano che Inzaghi non l'abbia sostituito prima. — Delirio (@Delirio897J) March 8, 2022

Vi prego, rescindete il contratto di #Sanchez . Non lo voglio più vedere #LiverpoolInter — Francesco Cristallo (@francecristallo) March 8, 2022

e quando qualcosa sembra andare nel verso giusto, sanchez viene espulso #LiverpoolInter — fisår४ 💐 troppe “era” in cui stare (@mnccrr) March 8, 2022

Dopo il Gol di Lautaro Martinez #sanchez

comme l'errore più grande ricordando a tutti i calciolifi perché la continueranno a chiamare #pazzainter #LiverpoolInter pic.twitter.com/x1HztRMCZi — 🇫🇷𝗚𝗿𝗲𝗴𝗙𝗿𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗸𝘀💙¹¹ (@GragFredericks) March 8, 2022

E io devo sentirmi dire che Sanchez è più forte di Lautaro. Questa partita ha dimostrato la differenza tra i due#LiverpoolInter — Daniel FM 🌅📻 (@Daniel_WhiteH) March 8, 2022