DIRETTA Champions League, Liverpool-Inter | Segui la cronaca LIVE

Per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, si affrontano il Liverpool di Klopp e l’Inter di Inzaghi

Dopo il 2-0 subito all’andata al ‘Giuseppe Meazza’, l’Inter vola a Liverpool per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Un’impresa difficile, ma non impossibile, per i nerazzurri.

I ‘Reds’ di Jurgen Klopp sono reduci dalla vittoria interna di misura con il West Ham, la settima consecutiva in Premier League, e sono secondi in classifica, con una partita da recuperare, a meno sei punti dalla capolista Manchester City. Di contro, i menghini guidati da Simone Inzaghi arrivano all’appuntamento dopo il rotondo 5-0 interno sulla Salernitana nell’ultimo turno della Serie A, col ritorno al gol di Lautaro Martinez, tripletta per il ‘Toro’. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Anfield’ di Liverpool.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LIVERPOOL-INTER

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 17 Jones, 3 Fabinho, 6 Thiago Alcantara; 11 Salah, 20 Diogo Jota, 10 Mané.

A disposizione: 13 Adrian, 62 Kelleher, 7 Milner, 8 Keita, 12 Gomez, 14 Henderson, 15 Oxlade-Chamberlain, 18 Minamino, 21 Tsimikas, 23 Diaz, 27 Origi, 67 Elliott.

Allenatore: Jürgen Klopp.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Squalificati: Barella (I).

Diffidati: –

Arbitro: Antonio Matheu Lahoz (ESP).

Assistenti: Roberto del Palomar, Pau Cebrián Devís (ESP).

Quarto Uomo: Ricardo de Burgos (ESP).

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP).

Assistente VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP).