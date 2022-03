Il Paris Saint Germain dalla prossima estate tornerà a puntare i migliori calciatori sul mercato

Nell’estate che precede i Mondiali di Qatar 2022, ci si attendono colpi faraonici da parte del Paris Saint Germain. L’obiettivo del presidente Al-Khelaifi, infatti, è quello di presentare una delle migliori squadre che si siano mai viste nella stagione in cui – da padrone di casa – ospiterà la competizione più importante nel mondo del calcio.

Per questo motivo il direttore sportivo Leonardo si è già mosso in largo anticipo per costruire una corazzata imbattibile. Nella scorsa estate, ad esempio, sono arrivati campioni del calibro di Leo Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gigio Donnarumma e una giovane promessa del futuro come Nuno Mendes. La vera sfida per il futuro, però, sarà trattenere Kylian Mbappé almeno per un’altra stagione, considerata la corte serrata che da oltre un anno il Real Madrid porta avanti nei confronti del francese.

L’attaccante del club parigino andrà il prossimo 30 giugno in scadenza di contratto e solamente un’offerta faraonica potrebbe convincerlo a ritardare ancora per qualche stagione il suo approdo in maglia ‘blanca’. In entrata, invece, vi sarà l’esigenza di rimpiazzare l’addio di Angel Di Maria. Anche l’esterno argentino, uno degli uomini simbolo degli ultimi anni del Psg, va in scadenza di contratto e a differenza di Mbappé avrebbe già deciso di non rinnovare.

Calciomercato, il Psg tenta lo strappo per Riyad Mahrez

Perfetto candidato per rimpiazzare un mancino di grande classe come Angel Di Maria è senz’altro Riyad Mahrez. L’esterno algerino è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni superlative del Manchester City ed è uno dei pupilli di Pep Guardiola che raramente ci rinuncia. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, potrebbe favorire una partenza in estate.

Come riferito da ‘Footmercato’, in tal senso va monitorato il pressing del Paris Saint Germain. Un’idea che avrebbe già preso forma nella testa di Leonardo e che verrà approfondita solamente in estate. Oltre alle possibilità di un rinnovo che rimane aperto con i ‘citizen’, va tenuta d’occhio soprattutto la concorrenza del Chelsea. Mahrez è un vecchio obiettivo dei ‘Blues’, ma l’attuale incertezza legata alla cessione di proprietà penalizza il club londinese nella corsa con il Psg.