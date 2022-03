Si muove anche l’allenatore | Contatti continui con Kessie: le ultime

Tiene sempre banco il futuro di Franck Kessie. Si muove l’allenatore in prima persona per contattare l’ivoriano: tutti i dettagli

Franck Kessie e il Milan sono ogni giorno più lontani. La scadenza del contratto fissata a giugno si avvicina e non si registrano passi in avanti tra le parti sul fronte rinnovo.

Troppa la distanza economica tra la richiesta del giocatore e i parametri del Milan. Sull’ivoriano hanno così messo gli occhi diverse big, Juventus compresa ma con il Barcellona al momento in primissima fila. Nelle scorse settimane Paolo Maldini aveva commentato così i rumors sul pressing dei blaugrana: “L’interesse del Barcellona per Kessie? È normale, il giocatore è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club, da questa non ci scostiamo assolutamente”. Un messaggio piuttosto chiaro al giocatore: il rinnovo si farà solo secondo i parametri fissati dalla proprietà rossonera. Il Barça è così in agguato per Kessie.

Calciomercato Milan, Xavi in pressing su Kessie: le ultime

Nelle ultime ore sono arrivate importanti conferme sul Barcellona. Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, infatti, Xavi si è mosso in prima persona per Kessie. Il tecnico spagnolo avrebbe contattato più volte l’ivoriano, che gli avrebbe confermato la sua intenzione di approdare in blaugrana. Fitti contatti esplorativi che potrebbero presto trasformarsi in un’offerta concreta per il giocatore. Il Barcellona fa sul serio per Kessie ed anche la Juventus è ora avvisata.