Calciomercato, scout della Juventus all’opera | Serve una super offerta

Osservato speciale per la Juventus, che ha messo gli occhi su un match di Champions League per dare uno sguardo da vicino ad un possibile obiettivo

La Juventus lancia uno sguardo al presente e l’altro sempre rivolto al futuro. Se in campo la squadra di Massimiliano Allegri sta lottando con tutte le forze per arrivare tra le prime quattro in campionato ed ottenere il pass per la prossima Champions, è proprio la massima competizione europea lo scenario che hanno deciso di esplorare i dirigenti bianconeri attraverso i propri scout. Occhi indiscreti quindi quelli della Juventus su una gara specifica degli ottavi di finale, per dare un’occhiata da vicino ad un calciatore che si candida a diventare obiettivo per la prossima estate.

La proiezione della società piemontese è infatti al futuro e tra le zone di campo da rinforzare con l’ausilio del calciomercato c’è anche la corsia di sinistra, dove vige tanta incertezza tra infortuni e il calo netto di prestazioni di Alex Sandro. Proprio un connazionale del brasiliano potrebbe essere l’uomo giusto per raccoglierne l’eredità.

Calciomercato Juventus, gli occhi dei bianconeri su Renan Lodi: osservato in Champions

Per rinnovare la corsia sinistra la Juventus potrebbe puntare su Renan Lodi, laterale brasiliano dell’Atletico Madrid, che dopo una fase di difficoltà sembra aver trovato una nuova dimensione cambiando anche posizione. Diego Simeone, nonostante l’arrivo del mancino Mandava, ha comunque trovato il giusto spazio per Lodi con una progressiva esplosione nell’ultimo periodo anche qualche metro più avanti da esterno di centrocampo.

Come evidenziato da ‘elgoldigital.com’, la Juventus proverebbe a portarlo a Torino e non solo, lo avrebbero già osservato da vicino al Wanda Metropolitano con degli scout nel duello di Champions League tra l’Atletico e il Manchester United. Gli emissari della società bianconera hanno quindi voluto osservare dal vivo le qualità di Renan Lodi che uscirà dalla compagine di Madrid solo per una super offerta. Il calciatore verdeoro ha un contratto con i rojiblancos fino al 2025 e il suo valore di mercato è di 20 milioni di euro, cifra dalla quale Juve dovrà partita per provare a prenderlo.