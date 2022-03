Il Barcellona vive una fase di cambiamento e di taglio col passato. Il prossimo big a lasciare potrebbe essere Busquets e i papabili sostituti potrebbero toccare due italiane

Rivoluzione totale al Barcellona che dalla scorsa estate ha iniziato un nuovo percorso tecnico con l’addio di Leo Messi che è stato solamente il primo passo. Il secondo step è arrivato con l’approdo di Xavi sulla panchina blaugrana al posto di Koeman a stagione in corso, mentre il definitivo cambio di marcia è stato portato in dote dagli acquisti di gennaio che hanno dato maggiore spessore alla rosa, iniziando un nuovo ciclo importante. Possibile però che il Barça continui nei tagli col passato con Sergio Busquets, prossimo totem della vecchia guardia che potrebbe salutare.

Secondo quanto sottolineato da ‘diariogol.com’ il centrocampista iberico ha già un piede e mezzo fuori dal Camp Nou e il club catalano si sarebbe già messo alla ricerca di un sostituto all’altezza, con due nomi in particolare a stuzzicare la fantasia.

Calciomercato Barcellona, Brozovic o Tchouameni come erede di Busquets: la situazione

Secondo quanto sottolineato dalla fonte spagnola uno dei preferiti di Laporta è Marcelo Brozovic, il quale ha per ora ancora il contratto in scadenza a giugno. Situazione che comunque potrà risolversi ufficialmente nelle prossime settimane. Per caratteristiche però il regista nerazzurro sarebbe perfetto per andare a ricoprire mansioni e posizione di Busquets davanti alla difesa del Barcellona.

L’alternativa con qualità differenti è il giovane Aurelien Tchouameni sul quale il Barça aveva già lanciato un occhio nei mesi scorsi, e che piaceva anche alla Juventus. Il francese è tra i calciatori più desiderati della Ligue 1 ma il grande ostacolo nel suo caso è il prezzo elevato. Il Monaco infatti chiede non meno di 60 milioni di euro, cifra troppo alta considerando anche che non è una priorità assoluta ed impellente del Barcellona. Al contrario, ma solo in caso di mancato rinnovo alquanto improbabile, Brozovic sarebbe soluzione low cost utile anche a liberare capitali da poter investire in altre zone del campo.