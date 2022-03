Rifiutato dal top club: adesso può firmare a zero con la Juventus

Possibile grande colpo a zero da parte della Juventus. Il no del Barcellona può essere la chiave per l’approdo in bianconero del campione argentino

Il suo club lo ha scaricato e il Barcellona, al quale è stato proposto, ha detto no. Un rifiuto secco, nonostante il rapporto eccellente con l’agente. E che agente: Jorge Mendes. E così il big può percorrere la strada che lo porterebbe dritto a Torino, sponda Juventus.

Dal Psg alla Juventus, adesso è davvero possibile. Parliamo di Angel Di Maria, giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni. Sappiamo bene chi è e, innanzitutto, che è in scadenza a giugno con la società dell’emiro del Qatar. In scadenza con, almeno ad oggi, scarsissime possibilità di rinnovo: Leonardo e il club transalpino intendono infatti andare oltre, guardare al futuro e quindi liberarsi di un elemento straordinariamente forte e importante ma sul viale del tramonto per ragioni prettamente anagrafiche.

Lo scorso 14 febbraio l’argentino, in possesso di passaporto italiano (aspetto tutt’altro che irrilevante ai fini del suo eventuale trasloco nel nostro Paese), ha compiuto 34 anni. L’età giusta per la Serie A, con rispetto parlando da tempo il ‘cimitero’ degli elefanti.

Calciomercato Juventus, Di Maria per alzare la qualità: è sfida all’Atletico Madrid

Il catalano ‘ElNacional.cat’ dà la Juventus interessata a Di Maria, insieme all’Atletico Madrid che, guarda caso, è un’altra società che ha un solido legame con Jorge Mendes, come noto il procuratore anche se non soprattutto di Cristiano Ronaldo. Di Maria non è più quello di un tempo, questo è evidente, ma potrebbe far molto comodo ad Allegri per alzare la qualità del centrocampo, in generale della squadra favorendo anche chi è davanti, ovvero Dusan Vlahovic.