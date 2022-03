Serie A, UFFICIALE la svolta epocale: si passa da Nike a Puma

In Serie A una nuova svolta epocale è ormai ufficiale. Il cambiamento sarà messo in atto a partire dalla prossima stagione

La Serie A negli ultimi anni ci ha abituato a cambiamenti e svolte sostanziali e riguardanti aspetti spesso epocali.

Si pensi alla decisione di rendere asimmetrici i calendari o agli orari di svolgimento dei match durante il weekend. L’ultimo cambiamento riguarda i palloni da gara. Da tempo, infatti, era nell’aria l’addio a Nike per la fornitura ufficiale. Si conclude così un rapporto che andava avanti dal 2007/08: la vera e propria fine di un’era. Ma nel calcio, come un po’ anche nella vita, bisogna sempre guardare avanti. E ora è il turno di Puma, con cui la Lega Serie A ha ufficializzato una partnership pluriennale per la fornitura dei palloni da gara.

Serie A, Puma diventa nuovo partner per la fornitura dei palloni

Puma fornirà, quindi, i palloni per i match della Serie A TIM e anche per le competizioni della Primavera 1, della Coppa Italia e della Supercoppa. Sarà partner anche della eSerie A TIM. L’accordo prevede anche attività legate alla piattaforma Faster Football di Puma, per il settore di ricerca e sviluppo del brand. Un percorso molto simile a quello de la Liga spagnola e che, dalla prossima stagione, vedrà la luce anche in Italia. Perché le epoche finiscono, ma non è detto che quelle che seguono siano necessariamente peggio.