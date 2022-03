Crisi Manchester United, scossone in panchina | Scelto il nuovo allenatore

Il Manchester United ha perso malamente il derby di ieri pomeriggio contro il City di Guardiola

Giocare contro l’attuale Manchester City e pretendere di uscirne indenne, è in questo momento difficile anche solo da pensare. Nel derby di ieri pomeriggio che lo United ha perso in trasferta per 4-1, però, ci si aspettava quantomeno un match un tantino più equilibrato del solito per l’importanza storica della partita.

La sconfitta di ieri rischia di far sprofondare i ‘Red Devils’ fuori dalla lotta per un posto in Champions League. Se il Chelsea in questo momento sembra essersi staccato verso un solido terzo posto, nell’ultimo turno l’Arsenal ha sancito ufficialmente il sorpasso sul Manchester con un punto di vantaggio in classifica. Una distanza che potrebbe ampliarsi nelle prossime settimane, visto che i ‘Gunners’ rispetto alla maggior parte delle rivali – tra cui lo United – devono recuperare ben tre partite di Premier League.

Insomma, qualora riuscisse a vincerle tutte, andrebbe a +10 sul Manchester, blindando quasi definitivamente il ritorno nell’Europa che conta. Nel caso in cui non riuscisse a centrare l’obiettivo per il quale era stato chiamato a stagione in corso, Ralf Rangnick a fine anno verrebbe allontanato dalla panchina. Del resto il manager tedesco era stato ingaggiato inizialmente come allenatore ad interim, consapevole che a fine stagione difficilmente sarebbe stato riconfermato in panchina.

Manchester United, Ten Hag ha sorpassato Pochettino

Il nome di Rangnick dovrebbe comunque rimanere ancorato ai ‘Red Devils’, nei panni di consulente sul mercato. Il suo parere potrebbe avere un suo peso sulla scelta di quello che sarà il prossimo allenatore del Manchester United. Stando alle ultime indiscrezioni filtrate sul ‘The Telegraph’, il principale candidato sarebbe diventato Erik Ten Hag. L’attuale tecnico dell’Ajax da anni viene considerato come uno dei manager più rivoluzionari e moderni nel palcoscenico europeo. L’olandese verrebbe preferito a Mauricio Pochettino, dato da più fonti in uscita dal Paris Saint Germain a fine anno.