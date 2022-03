Klopp non si fida: “2-0 risultato ribaltabile. Ecco chi temo dell’Inter”

Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, in vista del match contro l’Inter, valevole per il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League

Giornata di vigilia per il Liverpool di Jurgen Klopp. Domani i Reds saranno chiamati ad affrontare per il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League, contro l‘Inter di Simone Inzaghi.

Si riparte dal 2 a 0 dell’andata, di San Siro. Un risultato che lascerebbe tranquilli molti, non il tecnico tedesco che non si fida dei nerazzurri: “Tante squadre in passato hanno rimontato uno 0-2 – afferma in conferenza stampa -. L’andata a San Siro è stata difficile, il risultato finale non deve ingannare. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che siamo già qualificati. Sappiamo che l’Inter ha tanta qualità e che non verranno qui in vacanza e domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso”.

Liverpool-Inter, guardia alta: Klopp teme i giocatori nerazzurri

Timore per l’Inter – “Il 2-0 è il risultato che è stato ribaltato più spesso nel calcio – prosegue Klopp -. Domani ci attende una partita molto difficile da giocare. Nell’ultimo turno di campionato Dzeko è tornato al gol e Lautaro pure; per fortuna che non ci sarà Barella, che ha fatto due assist con la Salernitana”.

Recuperi – ” Alcantara, Matip e Firmino si sono allenati ieri, ma non so se verranno schierati, devo ancora valutare con attenzione”