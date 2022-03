Salta Juventus-Villarreal | UFFICIALE: Stagione Finita

Non arrivano buone notizie in vista di Juventus-Villarreal per Unai Emery. Il tecnico spagnolo ha infatti perso per lungo tempo un titolare: il comunicato

Brutto infortunio in casa Villarreal. Unai Emery perde pezzi in vista della fase decisiva della stagione, compresa la super sfida di Champions di ritorno contro la Juventus. Nell’ultima gara di Liga infatti è andato ko per un problema al ginocchio Alberto Moreno facendo subito presagire al peggio.

A confermare un problema grave di ha pensato lo stesso Villarreal oggi con un comunicato ufficiale: “Dopo gli accertamenti medici effettuati, è stato confermato che Alberto Moreno soffre di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore andaluso si è infortunato durante l’ultima partita di Liga contro l’Osasuna a El Sadar, giocata sabato scorso. Il giocatore sarà sottoposto a intervento nei prossimi giorni dal dottor Ramón Cugat. Il Villarreal CF manda tanti incoraggiamenti e un grande abbraccio ad Alberto Moreno, augurandogli una pronta e sana guarigione”.

Stagione di fatto finita per il mancino spagnolo ex Liverpool, titolare di Emery ed impiegato sia da terzino sinistro che da esterno più alto a centrocampo. Si tratta di un giocatore importante per i meccanismi del ‘Sottomarino giallo’ che ora dovrà fronteggiare senza di lui, non solo la Juventus in Champions, ma anche la fase più calda e decisiva dell’annata sotto tutti i punti di vista, campionato compresa.

Lo stesso Emery aveva già dato segnali negativi nella conferenza stampa post Osasuna. Sentori nefasti che poi sono stati confermati proprio oggi dal comunicato ufficiale del club. Non si tratta peraltro del primo infortunio grave della carriera dello sfortunato Alberto Moreno, che lo scorso anno ha vinto l’Europa League da protagonista.

Villarreal, Alberto Moreno ko: il messaggio del calciatore

Lo stesso Alberto Moreno con un messaggio su Twitter ha espresso il proprio sentimento per la notizia: “Una volta effettuati i test, viene confermata la peggiore notizia possibile. Ho un legamento crociato rotto e starò fuori dal campo per un po’. Ora è il momento di alzarsi e andare avanti con positività e sempre con il sorriso. Grazie per i messaggi”.

Forza e coraggio per lo sfortunato Moreno che non vede quindi l’ora di lavorare per rientrare dal bruttissimo infortunio.