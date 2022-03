Juventus a rischio beffa: viaggio da Raiola per chiudere, addio certo

La Juventus guarda all’estero per rafforzare il pacchetto di centrocampo. I bianconeri sono pronte a sfidare le grandi squadre per portarsi a casa il giovane talento classe 2002. Attenzione soprattutto alla concorrenza del Real Madrid di Carlo Ancelotti

L’Ajax è tornata far bene in Europa con i suoi giovani. Li sta mettendo in vetrina in Champions League e in estate è pronta a cederli a caro prezzo. Sono davvero parecchi gli elementi che stanno facendo bene.

Tra questi c’è certamente Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese, un classe 2002, nonostante la giovanissima età, è un punto fermo della squadra di Amsterdam. In stagione ha giocato ben 34 partite complessive ed è riuscito anche a trovare la via della rete.

Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e questo non lascia alcun dubbio in merito ad una sua cessione in estate. Le grandi del calcio europeo lo stanno osservando con attenzione ormai da tempo e il suo agente, Mino Raiola, è pronto a portarlo nella giusta squadra. L’addio all’Ajax appare davvero inevitabile.

Calciomercato Juventus, sfida alle grandi per Gravenberch: il punto

Tra i team maggiormente interessati a Gravenberch c’è certamente la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un profilo giusto per il centrocampo. Va completato il reparto, dopo gli acquisti di Manuel Locatelli e Zakaria.

L’olandese appare davvero perfetto per Massimiliano Allegri e gli ottimi rapporti con Mino Raiola potrebbero favorire la trattativa. Ci sono stati dei contatti tra le parti ma, come detto, i club interessati al giocatore olandese sono davvero tanti e 25/30 milioni di euro, per acquistarlo, potrebbero non bastare.

L’Ajax si augura possa nascere un’asta. D’altronde non c’è solo la Juventus sulle sue tracce: attenzione soprattutto al Real Madrid, che per ‘El Espanol’, sarebbe in testa. I blancos, dunque, sono pronti a beffare tutti. Oltre ai bianconeri, Gravenberch è finito nel mirino anche del Bayer Monaco, che con il suo dirigente, l’ex portiere, Oliver Kahn, sarebbe volato recentemente a Monaco, per incontrare Mino Raiola, parlando chiaramente del forte centrocampista. Non si può, inoltre, escludere dalla corsa al giocatore il Psg. La concorrenza, dunque, appare davvero agguerrita. La Juventus è avvertita