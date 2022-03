Juventus, Allegri punta la fine dell’emergenza: quattro rientri in vista

La Juventus risale in classifica e si prepara al rush finale in stagione, Allegri spera di recuperarne quattro per la prossima sfida

Soffrendo e sbuffando, senza incantare, ma con una serie utile di risultati che prosegue, la Juventus può guardare con ottimismo al finale di campionato e in generale a quello di tutta la stagione. I tre punti con lo Spezia consolidano il quarto posto degli uomini di Allegri ma il tecnico bianconero deve gestire le energie dei suoi in un momento non facile

Tanti problemi fisici e una nuova assenza in vista della gara con la Sampdoria, quella di Federico Bernardeschi che sarà squalificato dopo essere stato ammonito da diffidato. Tuttavia, l’emergenza, sabato contro i doriani, potrebbe ridimensionarsi, o almeno questa è la speranza dell’allenatore e dello staff tecnico. Alcuni giocatori potrebbero essere sulla via del rientro, saranno giorni importanti per avere più alternative possibile alla vigilia del ritorno di Champions contro il Villarreal.

Juventus, Bonucci e Chiellini (e non solo) scaldano i motori

‘Tuttosport’ fa il punto della situazione. Potrebbe essere a disposizione Mattia De Sciglio, dopo i problemi al ginocchio che ne hanno consigliato uno stop precauzionale. Rincorrono il ritorno tra i convocati anche Alex Sandro e Bonucci, che stanno smaltendo i recenti problemi muscolari. Quanto a Chiellini, si potrebbe pensare a un suo impiego a gara in corso per fargli accumulare minuti prima dello snodo europeo. Per quella partita, invece, si punterà a recuperare Dybala.