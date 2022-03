Inter-Salernitana, rischio ripetizione gara: infranta la Regola 9

Le ultime news Serie A riguardano un episodio in Inter-Salernitana. Errore dell’arbitro Marinelli e rischio di ripetizione della partita

L’Inter ha ritrovato i gol e la vittoria nel primo anticipo della ventottesima giornata. Con una tripletta di Lautaro Martinez ed una doppietta di Edin Dzeko, i nerazzurri hanno asfaltato la Salernitana in un match senza storia. Ma c’è un episodio avvenuto nel secondo tempo che merita un approfondimento.

Siamo al terzo minuto del secondo tempo: l’Inter recupera il pallone al limite della propria area di rigore con Barella che cerca di servire Lautaro ma il passaggio finisce addosso all’arbitro Marinelli e torna indietro verso Brozovic. A quel punto il fischietto di Tivoli avrebbe dovuto interrompere l’azione e ripartire con una propria rimessa restituendo il pallone all’Inter perché il suo tocco non è marginale, ma ha inciso sull’azione. Invece fa proseguire e Brozovic lo dà a Martinez che a sua volta lancia Barella, il quale nel frattempo si è portato in attacco. Il centrocampista sardo è quasi a tu per tu con Sepe, ma un intervento provvidenziale di Fazio evita la marcatura.

Qualora avesse segnato, non si può escludere che la Salernitana avrebbe potuto presentare ricorso e chiedere la ripetizione della partita, in base all’articolo 10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportivo, il quale prevede che “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;

d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”.

Serie A, cosa dice la Regola 9 e perché Inter-Salernitana poteva essere ripetuta

Le modifiche al regolamento del gioco del calcio apportate alla Regola 9 a partire dalla stagione 2019-20, infatti, prevedono che “Il pallone non è in gioco quando:

• ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra

sia in aria

• il gioco è stato interrotto dall’arbitro

• tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e

– una squadra inizia un attacco promettente o

– il pallone entra direttamente in porta o

– cambia la squadra in possesso del pallone

In tutti questi casi, il gioco verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro”.

In Inter-Salernitana, la squadra di Inzaghi ha potuto iniziare un attacco promettente dopo il tocco di Marinelli perché Barella ha tratto beneficio dall’interferenza. Insomma, il rischio di un errore tecnico che rischiava di comportare la ripetizione della partita era concreto.