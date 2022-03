Cristiano Ronaldo-United, è rottura: la mossa che spiazza tutti

Situazione delicata al Manchester United, si sta consumando la rottura definitiva con Cristiano Ronaldo: polemiche su una sua decisione

La seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United sta decisamente andando al di sotto delle aspettative. Stagione difficile per l’asso portoghese, e per i Red Devils tutti, con numeri abbastanza impietosi.

Non disastroso, certo, lo score di 15 reti in 31 presenze totali, ma abbastanza lontano dai suoi standard. Situazione che si va facendo comunque sempre più tesa, anche per un rapporto con Rangnick che non decolla. E la pesante sconfitta nel derby contro il Manchester City (4-1) aumenta a dismisura le polemiche. I Red Devils frenano e rischiano di vedere allontanarsi il treno Champions in classifica. A margine del match, si è inoltre discusso molto dell’assenza di CR7 per un problema fisico all’anca, annunciato dal tecnico tedesco in prossimità della sfida. Un infortunio che rischia di avere ulteriori strascichi per una decisione, da parte del portoghese, che ha suscitato non poche perplessità.

Cristiano Ronaldo, viaggio in Portogallo e i compagni la prendono male

Il ‘The Athletic’, in Inghilterra, riferisce infatti che il viaggio di Ronaldo in Portogallo sarebbe stato accolto con una certa sorpresa dai suoi compagni di squadra. Non sussiste, nel regolamento interno, un ‘obbligo’ di seguire le gare in caso di infortunio, ma certo lo spogliatoio dei Red Devils si sarebbe aspettato una presenza all’Etihad da parte dell’asso lusitano. Dal punto di vista simbolico, invece, il ritorno in patria in un momento chiave della stagione dello United rischia di sancire una rottura definitiva, a meno di un anno dal ritorno di CR7 ad Old Trafford.