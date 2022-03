Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: arriva il ‘mostro’

La Juventus a caccia di un rinforzo importante in difesa: gli occhi di Cherubini su un nome a sorpresa, un potenziale ‘crac’ coreano

Nella Juventus del futuro ci saranno diverse pedine da sistemare, un po’ in tutti i reparti. La difesa è senza dubbio uno di quelli, che andrà per certi versi rivoluzionata avviando un altro progetto e percorso di crescita. I bianconeri hanno cominciato a svecchiare, una tendenza che c’è stata a centrocampo come in attacco.

In difesa però le cose sono diverse, perché fondamentalmente de Ligt è l’unico calciatore che guarda al futuro. Bonucci e Chiellini fanno più di 70 anni in due mentre Demiral e Romero sono stati ‘usati’ per incassare e cercare plusvalenze utili per i bilanci. Il risultato è stato che la Juve ha perso quelli che si sono rivelati due ottimi giocatori, ora punti fermi di Tottenham e Atalanta. E de Ligt non ha fondamentalmente un vero e proprio partner titolare. Al suo fianco si sono succeduti appunto Bonucci e Chiellini, spesso però ai box per problemi fisici, ora Rugani che pure sta facendo bene ma era finito fuori dai radar. Ultimamente Allegri ha dovuto schierare anche Danilo e Alex Sandro, che ovviamente sono dei terzini. Insomma serve ricostruire in quel reparto e tutto dipenderà comunque dal futuro di de Ligt.

Calciomercato, anche la Juventus sul ‘mostro’ Kim Min-Jae

Matthijs de Ligt è l’ago della bilancia della Juventus per gli investimenti in difesa. Ovvio che una sua cessione porterebbe parecchi soldi nelle casse bianconere, pronti per essere destinati ai sostituti, altrimenti Cherubini dovrà inventarsi qualcosa, cercare un’occasione per coniugare futuro e stabilità nel presente. Federico Gatti è un colpo ma solo in prospettiva. Tra i nomi seguiti dalla Juve ce n’è anche uno ‘esotico’. Si tratta di Kim Min-Jae, roccioso centrale coreano del Fenerbahce che qualche mese fa aveva già attirato diverse attenzioni su di sé, quando ancora vestiva la maglia del Beijing Gouan. È un classe ’96 ed è soprannominato il ‘Mostro’, in patria addirittura ‘il van Dijk coreano’, lo aveva seguito molto da vicino Igli Tare per la sua Lazio.

Il ds biancoceleste ci aveva pensato seriamente, ma le richieste erano piuttosto alte e c’era anche parecchia concorrenza. Anche se poi il Fenerbahce se lo è assicurato per 3 milioni. Pochissimi rispetto a quelli che vale attualmente, continuando comunque a farsi seguire da tanti top club. Secondo Pedro Sepulveda, giornalista portoghese di ‘Sic Noticias’, anche la Juventus era presente ieri sugli spalti per osservarlo in Fenerbahce-Trabzonspor. Gli scout bianconeri erano però in buona compagnia con quelli di Porto, Chelsea, Arsenal e soprattutto del Tottenham di Conte che già era stato accostato a Kim Min-Jae a dicembre. Anche Conceicao però lo apprezza molto, come eventuale sostituto di Mbemba. Su di lui c’è quindi anche la Juventus, sarebbe un colpo molto interessante a un prezzo che può essere molto contenuto.