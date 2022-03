La Juventus scarica Dybala: “Fuori dal progetto tecnico ed economico”

Su Paulo Dybala si registra l’interesse non solo dell’Inter, ma anche di Barcellona e Atletico Madrid

Sarà una settimana decisiva per il futuro di Paulo Dybala. L’agente Jorge Antun è infatti sbarcato da qualche giorno a Torino e giovedì con molta probabilità incontrerà la Juventus per discutere una volta per tutte l’offerta definitiva dei bianconeri per il rinnovo del contratto.

Ad oggi si registra una certa distanza tra le richieste dell’argentino e la nuova offerta bianconera, rivista al ribasso rispetto alle cifre che erano state inizialmente promesse lo scorso autunno. Non è escluso però che lo stesso Dybala scelga di andare incontro alle necessità del club juventino, considerando il grande legame che la Joya ha sempre palesato nei confronti dei suoi colori.

Qualora il suo agente non trovasse però un’intesa per evitare la scadenza del prossimo 30 giugno 2022, per Dybala potrebbero spalancarsi altre prospettive. In Italia è chiaramente l’Inter la prima indiziata per via della buonissima relazione tra l’argentino e l’amministratore delegato Beppe Marotta. In Spagna, invece, l’Atletico Madrid potrebbe sfidare l’interesse del Barcellona per il colpaccio a zero.

Calciomercato Juventus, Fabio Bergomi sicuro: “Dybala non rimarrà alla Juventus”

Come annunciato da Fabio Bergomi in diretta sulla CMIT TV, la storia tra Dybala e la Juventus sembra essere giunta al capolinea. Il tifoso nerazzurro, però, non dà per scontato un approdo dell’argentino all’Inter per l’estate: “C’è un forte interessamento dell’Atletico, altrimenti l’Inter è la sua destinazione naturale. Siccome Scamacca è opzionato, vorrei capire meglio. Se l’Inter ha bisogno di un super bomber e prende Dybala e Scamacca, non l’ha preso un super bomber”.

Nessun dubbio, invece, sull’addio della Joya da Torino: “E’ sicuro che lascerà la Juventus. Lui è stato accompagnato alla porta e non c’è nessuna possibilità che lui rimanga in bianconero. E’ fuori dalla Juventus da qualsiasi progetto tecnico ed economico“.