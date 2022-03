Bomba dalla Spagna | Suarez arriva in Serie A a costo zero

Dopo l’avvicinamento alla Juventus, Luis Suarez potrebbe tornare un nome caldo per l’estate: addio a zero all’Atletico Madrid

Due estati fa è stata la Juventus ad inseguire il ‘Pistolero’, provando a consegnarlo ad Andrea Pirlo e alla Serie A: tutto saltato per questioni burocratiche e Morata è diventato l’attaccante bianconero.

Luis Suarez, invece, non ha più lasciato la Liga e si è accasato all’Atletico Madrid al posto dell’attaccante spagnolo. Al primo anno con Simeone, l’uruguaiano è riuscito a centrare una storica vittoria del campionato da protagonista, mentre quest’anno le difficoltà sono state parecchie. In questa stagione sono 11 i gol segnati dall’ex Barcellona, in 34 partite disputate. Il feeling con il ‘Cholo’ sembra essere ridotto ai minimi termini e, con il contratto in scadenza il prossimo giugno, l’addio pare inevitabile. Dalla Spagna rivelano come un suo approdo in Serie A può essere più possibile che mai.

Calciomercato Inter, idea Suarez per l’attacco | Contatti con l’entourage

Secondo quanto rivelato da ‘Marca’, l’Inter starebbe pensando anche a Luis Suarez per rinforzare il proprio reparto offensivo e avere un’alternativa di primissimo piano ad Edin Dzeko. I nerazzurri avrebbero già avuto dei contatti con l’entourage del ‘Pistolero’ e starebbero valutando di portare l’uruguaiano a Milano a parametro zero. Un’idea che potrebbe tramutarsi in realtà nei prossimi mesi e diventare una delle rivelazioni della prossima stagione.

Simone Inzaghi avrebbe così a disposizione due maestri dell’attacco come Dzeko e Suarez per la prossima stagione. Non manca la concorrenza, però, per il ‘Pistolero’: a monitorare la situazione ci sarebbero anche il Siviglia, un club brasiliano e l’Ajax, che sognerebbe il clamoroso ritorno. La partita per il futuro dell’uruguaiano è ancora apertissima, ma l’Inter si starebbe già muovendo per farsi trovare pronta nel caso in cui decidesse di affondare il colpo in estate. Suarez può raggiungere davvero la Serie A.