Juventus e Inter a mani vuote | Visite e firma sul contratto da 6 milioni

Niente Italia per il giocatore in scadenza di contratto a giugno che tanto piaceva a Inter, Juventus e anche Milan. Ecco tutti i dettagli

Niente Inter, ma anche niente Juventus e Milan. Il giocatore in scadenza a giugno, quindi parliamo di una ‘occasione’ a costo zero, ha scelto di traslocare in Spagna.

La firma è attesa per questa settimana, ma ormai i giochi sono fatti: sarà del Barcellona. I blaugrana si sono davvero specializzati in affari a costo zero, con questo di cui vi stiamo parlando a rappresentare l’ultimo ma non l’ultimissimo. Ricordiamo che il Barça, a proposito di big italiane e nella fattispecie del Milan, punta con decisione pure su Franck Kessie.

Calciomercato Juventus e Inter, Christensen firma col Barcellona: quinquennale da 6 milioni a stagione

Dal Chelsea al Barcellona a parametro zero, ovvero gratis commissioni escluse: ora è il turno di Andreas Christensen. Tutto fatto: oggi, secondo ‘Sport’, il 25enne danese sosterrà la seconda e ultima parte di visite mediche. Entro questa settimana, invece, ci sarà la sua firma su un contratto quinquennale da 6 milioni di euro a stagione.

Tra oggi e giovedì i suoi agenti sbarcheranno in città per completare la parte burocratica, in sostanza per chiudere definitivamente l’operazione. Il difensore sarà il primo rinforzo per la stagione che verrà.