Le casse del Barcellona potrebbero respirare grazie ad una maxi cessione prevista per la prossima estate

Nelle ultime settimane il Barcellona sembra essere rinato sotto la buona stella di Xavi. Approfittando della sconfitta del Betis contro l’Atletico Madrid, i blaugrana nell’ultimo turno hanno agganciato un terzo posto che sembrava impensabile sino a qualche mese fa.

La linea verde del tecnico spagnolo sta finalmente pagando, dopo un primo complicato approccio sulla panchina catalana. La gara di ieri, però, Xavi l’ha vinta soprattutto grazie al proprio intuito, dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo contro l’Elche. L’allenatore, sotto di un gol, è riuscito a ribaltare il match con gli ingressi in campo di Ferran Torres e Memphis Depay nella ripresa, rispettivamente autori del gol del pareggio e del definitivo sorpasso.

Tre punti che accelerano il processo di crescita del collettivo e che spingono i tifosi del Barcellona a sognare in un futuro nuovamente ricco di successi. Chiaramente, rispetto all’attuale organico, la prossima estate dovranno essere aggiunti uomini di altissimo livello. Il nome di Erling Haaland è uno dei più apprezzati dal Xavi e dal presidente Laporta, che per arrivare ai 75 milioni di euro della clausola potrebbe approfittare di una maxi cessione in arrivo.

Calciomercato Barcellona, l’Aston Villa vuole riscattare Coutinho

Lo scorso gennaio è iniziata la seconda avventura di Philippe Coutinho in Premier League, con i colori dell’Aston Villa. Un campionato particolarmente fortunato per il fantasista brasiliano che proprio in Inghilterra aveva fatto esplodere il suo talento in maglia Liverpool. Esperienza nella quale aveva conosciuto il suo attuale allenatore Steven Gerrard, decisivo per il trasferimento in prestito nell’ultima finestra.

I numeri, del resto, parlano chiaramente: dal suo ritorno in Premier Coutinho ha rubato letteralmente la scena nell’attacco dell’Aston Villa, siglando 3 gol e 3 assist in sole 7 apparizioni. Il riscatto, fissato sui 40 milioni di euro, sembra essere scontato per il tecnico inglese, che – nelle parole riprese dal ‘Mundo Deportivo’ – ha lanciato un forte segnale alla società: “I nostri attaccanti Ollie Watkins e Danny Ings lo vorrebbero con loro, perché svolge un grande lavoro. Non conosco né i costi del cartellino né quelli dell’ingaggio. Tutto quello che posso fare è dare la mia opinione a Johan Lange (direttore sportivo), Christian Purslow (direttore esecutivo) e ai proprietari. Stanno vedendo le partite e prenderanno una decisione finale. Phil ha dimostrato fino a questo momento di quello che è capace”.