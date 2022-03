Serie A, poker del Sassuolo al Venezia | Solo pari per Fiorentina e Torino

Le partite delle 15 in Serie A hanno regalato diverse emozioni e messo in evidenza la potenza di fuoco del Sassuolo. Pari, invece, per Fiorentina e Torino

Sono appena finite le partite di Serie A delle ore 15 e ci ritroviamo a parlare, per l’ennesima volta, della forza dell’attacco del Sassuolo.

Il trio formato da Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca e Domenico Berardi è assolutamente incontenibile e oggi (aiutato anche dai penalty) ne fa quattro al Venezia. I neroverdi passano subito in vantaggio con Raspadori, poi Berardi (doppietta) e Scamacca chiudono i conti. Il gol di Henry di testa illude i veneti sulla rimonta, ma non c’è niente da fare. Mattia Aramu sbaglia anche un rigore: termina 1-4. A proposito di bomber, anche oggi Krzysztof Piatek ha timbrato il cartellino. Il gol del centravanti, però, viene ripreso dal rigore di Gianluca Caprari che arriva in doppia cifra nella stagione della consacrazione. Un 1-1 che va bene a entrambe e a nessuna delle due.

Serie A, super Sassuolo. Bologna e Torino senza gol

Al contrario delle altre due partite, tra Bologna e Torino gol non ce ne sono e i bomber mancano. Se Arnautovic non può neanche essere in campo, Belotti non conferma l’ottimo momento di forma. Poco male, perché entrambe muovono, anche se di poco, la classifica e per oggi si accontentano di un punto a testa. Finisce 0-0.



CLASSIFICA SERIE A: Inter 58 punti; Napoli e Milan 57; Juventus 50; Roma e Atalanta 47; Lazio 46; Fiorentina 43; Verona 41; Sassuolo 39; Torino 34; Bologna 33; Empoli 32; Udinese 29; Spezia e Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 18; Salernitana 15