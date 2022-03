Serie A, Napoli-Milan 0-1 | Giroud punisce anche Spalletti: colpo scudetto

La sfida scudetto tra Napoli e Milan viene decisa dalla rete di Giroud: dopo aver affondato l’Inter, il francese punisce anche Spalletti

C’era enorme attesa per la sfida del ‘Maradona’, con le due squadre che hanno mostrato grande tensione fin dai primi minuti: al fischio finale sono otto i cartellini gialli estratti da Orsato.

Ad avere la meglio in questa possibile gara scudetto, però, sono i rossoneri. Dopo aver punito l’Inter con una doppietta che ha ribaltato il Derby, Olivier Giroud si prende ancora le copertine con il gol decisivo contro il Napoli. Conclusione di Calabria e deviazione letale dell’attaccante francese. Niente da fare per gli uomini di Luciano Spalletti, protagonisti di una prestazione senza squilli: Osimhen non ha mai avuto un’occasione per fare male al Milan, mentre Insigne si è reso protagonista di una prestazione molto negativa. Per Stefano Pioli, oltre che il risultato, è arrivata un’altra buona notizia: è tornato in campo anche Zlatan Ibrahimovic.

NAPOLI-MILAN 0-1: 49′ Giroud

CLASSIFICA SERIE A: Milan 60 punti; Inter 58; Napoli 57; Juventus 53; Roma e Atalanta 47; Lazio 46; Fiorentina 43; Verona 41; Sassuolo 39; Torino 34; Bologna 33; Empoli 32; Udinese 29; Spezia e Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 18; Salernitana 15