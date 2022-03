Finisce 0-0 il match tra Genoa ed Empoli che complica ulteriormente la situazione per i rossoblù, che pure meritavano

Un solo punto e tanti rimpianti per il Genoa, che in casa non va oltre lo 0-0 contro l’Empoli già tranquillo. A ‘Marassi’ i rossoblù cercano la prima vittoria con Blessin in panchina, abbonato letteralmente al segno ‘X’, anche contro top club. Per lui sono sei su sei. I padroni di casa mettono subito in chiaro le cose e dimostrano la volontà di arrivare a tre punti vitali per la corsa salvezza.

Ed effettivamente il Genoa gioca meglio e crea diverse occasioni, anche a livello di intensità e furore agonistico in campo non sembra esserci molto partita. Manca però un riferimento offensivo vero e proprio, dal momento che Blessin sceglie di far partire Destro dalla panchina. Una scelta che fa discutere, ma se da una parte il Genoa fa bene e arriva tante volte in area, dall’altra sbaglia parecchio negli ultimi metri. Manca il killer instinct del bomber, oltre a un po’ di fortuna che effettivamente non assiste granché i padroni di casa a ‘Marassi’. Portanova è scatenato, ma in area avversaria la manovra del Genoa è un po’ caotica. Nella ripresa l’andazzo è simile al primo tempo, con tante occasioni e un Vicario super. Soprattutto sul tiro di Portanova he va a pescare con un volo clamoroso.

Lo stesso centrocampista scuola Lazio aveva protestato per un calcio di rigore non assegnato dall’arbitro in seguito a una trattenuta. Proteste veementi della panchina rossoblù che portano anche all’ammonizione per Blessin. Nel finale la spinta del Genoa si esaurisce per un po’ di stanchezza. Alla fine è 0-0, con i liguri che rosicchiano un solo punto al Cagliari che resta a sette punti di distanza. L’Empoli sale a 32.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 58 punti; Napoli e Milan 57; Juventus 50; Roma e Atalanta 47; Lazio 46; Fiorentina 42; Verona 40; Sassuolo 36; Torino 33; Bologna e Empoli 32; Udinese 29; Spezia e Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 18; Salernitana 15