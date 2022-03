PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-MILAN 0-1: Treno Hernandez, Giroud bomber. Insigne fantasma

Le pagelle di Napoli-Milan, match del Maradona, valevole per la ventottesima giornata di Serie A

Dopo un primo tempo ad alta intensità ed equilibrato, la partita si sblocca ad inizio ripresa, con un guizzo di Olivier Giroud.

Il Napoli ci prova fino alla fine ma non riesce a creare grossi pericoli verso la porta di Mike Maignan. Il Milan conquista così tre punti importanti, riprendendosi la testa della classifica.

Ecco i voti:

NAPOLI

Ospina – 6.5 – Reattivo quando è chiamato in causa, bene nelle uscite. Incolpevole sul gol di Giroud

Di Lorenzo 7 – Partita importante di spinta e contenimento. Costringe Leao agli straordinari nel rincorrerlo: bene nelle chiusure. Soffre nella prima parte della ripresa, ma c’è sempre, offrendo ad Osimhen il primo pallone che vale una conclusione nello specchio per il Napoli

Rrahmani 6 – Si prende un giallo evitabile, ma tiene bene su Giroud, restando sempre ben impostato. Sale in ritardo, come Koulibaly, sul gol di Giroud

Koulibaly 5.5 – Un giallo che ci può stare, ma non cagiona il rigore che il Milan chiede: giusta la decisione di Orsato. Qualche piccola sbavatura, ma anche buona capacità di alimentare l’azione. Sbaglia sul gol di Giroud: non ha letto la reattività del francese nell’uscire dal fuorigioco

Mario Rui 6 – Si limita a gestire con saggezza il pallone che gravita dalle sue parti. Bene in copertura su Messias. Sale di rendiment quando il Napoli alza il baricentro

Lobotka 6.5 – Apre il campo ai compagni, lo chiude agli avversari. Prima frazione dove limita Kessie e trova molti palloni verticali. Stesso lavoro per tutto il match (82′ Lozano sv)

Fabian 6 – Gioca e giostra come play di sinistra, trova spazi interessanti e qualche buona verticale. Non riesce, però, a trovare lo spiraglio per il tiro (75′ Mertens 6 – Cerca di fare da raccordo, trova anche una grande occasione nel finale)

Politano 5 – Pochi palloni giocati in modo brillante: una conclusione forzata, non legge benissimo le situazioni offensive. Serata difficile confermata da una ripresa da nulla di fatto (67′ Elmas 5 – Poca spinta)

Zielinski 6 – Primo tempo dove ci mette qualità nella giocata, guarda sempre ad Osimhen con estrema attenzione. Non riesce ad avvicinarsi con pericolosità all’area di rigore (82′ Anguissa sv)

Insigne 4.5 – Spento nel primo tempo, tanti errori di misura: un primo tempo dove è posizionato bene, ma non trova la giocata. Continua nella ripresa a sbagliare palloni fino alla sostituzione (67′ Ounas 6 – Entra con brillantezza e sfiora il pareggio)

Osimhen 6 – Allunga la squadra, trova la profondità, meno il dialogo con i compagni. Nel primo tempo, non ha chance di rendersi pericoloso. Nella ripresa solo una sporca conclusione ed una chance nel finale

Spalletti 5 – Finiscono le speranze scudetto, in una partita dove gioca meglio del Milan. Tradito dagli uomini di maggiore qualità ed esperienza, non ha grosse responsabilità

MILAN

Maignan 6 – Poco impegnato dagli attaccanti azzurri, è attento sui cross sia sulle palle alte che sulle basse. Mostra spesso la sua qualità con i piedi.

Calabria 6 – Tante scelte sbagliate in fase offensiva ma ci mette lo zampino in occasione del gol di Giroud che sblocca il match. Il suo è un tiro che si trasforma in assist ma alla fine risulta decisivo. Dal 79′ Florenzi s.v.

Tomori 7 – Qualche imprecisione nei primi minuti, poi prende le misure ad Osimhen e sfodera la sua solita grande partita. Funziona davvero bene l’intesa con Kalulu, che si aiutano a vicenda sull’africano

Kalulu 7 – Ormai non ci sono più parole per il giovane francese, che esce a testa altissima dal Maradona. Una prova maiuscola per il classe 2000, che insieme al compagno di reparto limitano al massimo Osimhen.

Hernandez 7 – Intenso come gli succede ormai da tempo. Pericoloso sia quando cerca la fascia che quando entra dentro il campo. Impegna Ospina nel finale dimostrando di aver benzina fino al 90 e oltre. Grande attenzione anche dietro, con interventi decisivi.

Bennacer 7 – Partita totale dell’algerino. Non si contano i palloni recuperati. Gioca a testa alta e va in pressing su chiunque, vincendo ogni duello. Si posiziona sul centrodestra, dando tanto fastidio al Napoli. Ci prova da fuori trovando un attento Ospina.

Tonali 6 – Il Napoli gli impedisce di ragionare e la sua partita non è la solita. Cresce nella ripresa, riuscendo a dare una mano importante soprattutto in copertura. Dal 68′ Krunic 6,5 – Difficilmente il bosniaco sbaglia approccio. Serve la sua grinta e lui risponde presente.

Messias 5,5 – Passo indietro per il brasiliano che fallisce il match. E’ attento dietro ma in fase offensiva manca di qualità. Nella ripresa fa meglio ma non basta per guadagnarsi la sufficienza. Dal 79′ Saelemaekers 5 – Ha il tempo per divorarsi il 2 a 0 in pieno recupero.

Kessie 6,5 – Partita al piccolo trotto per l’ivoriano, che nel primo tempo sbaglia appoggi facili e non dà l’intensità richiesta. Cresce tantissimo nella ripresa, sfruttando a pieno il suo fisico.

Leao 7 – Col sorriso sulle labbra salta gli avversari come fossero birilli. Velocità e dribbling, per il Napoli è impossibile fermarlo. Nel finale finisce la benzina. Dall’88’ Ibrahimovic s.v.

Giroud 7 – Dopo tanto sacrificio nel primo tempo, sblocca il match ad inizio ripresa grazie al suo fiuto del gol. Fa un passo indietro per uscire dal fuorigioco e intercetta il tiro di Calabria, regalando tre punti al Milan. Dal 68′ Rebic 6 – Un ingresso decisamente migliore rispetto alle ultime uscite. Nessun guizzo ma è dentro il match e per il croato non è roba da poco.

All. Pioli 7 – Il suo Milan non sbaglia approccio contro le grandi e anche stasera dimostra di potersela giocare, per lo Scudetto, fino alla fine. Conquista tre punti d’oro tornando ad impiegare Kessie da ‘falso’ trequartista (in realtà gioca più da mezzala sinistra). Arriva così il primo successo contro Spalletti.

Orsato 5 – Conduzione improntata al lasciar giocare. Ovviamente, scontenta tutti ed in particolare sul contatto tra Osimhen e Tomori i dubbi sono alti. Nella ripresa dispensa cartellini e tiene gli animi calmi.

TABELLINO

NAPOLI-MILAN 0-1

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Fabián, Lobotka; Politano, Zieliński, Insigne; Osimhen. A disp.: Marfella, Meret; Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli; Anguissa, Demme, Elmas, Ounas; Lozano, Mertens, Petagna. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Castillejo, Díaz, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

GOL: 49′ Giroud (M)

AMMONITI: 24′ Koulibaly (N), 37′ Rrahmani (N), 39′ Giroud (M), 77′ Osimhen (N) e Theo Hernández (M), 91′ Ounas (N), 93′ Florenzi (M)

ESPULSI: