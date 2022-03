L’attaccante salta la super sfida per un problema all’anca. A far chiarezza è il tecnico. Ecco le sue dichiarazioni prima del match

Cristiano Ronaldo non sta giocando il derby di Manchester. Sono bastati cinque minuti per vedere i Citizens in vantaggio, grazie al gol di de Bruyne. Poi sono arrivate anche le reti di, ancora del belga, e di Sancho, per il 2 a 1 momentaneo.

Ralf Rangnick per rimontare non potrà contare sull’apporto dei suoi attaccanti più importanti. Oltre ad Edison Cavani, infatti, come detto, non c’è il portoghese, che non siede nemmeno in panchina.K

In Inghilterra, l’assenza dell’ex Juventus sta facendo tanto discutere. Si sta mettendo in dubbio, infatti, che dietro alla sua esclusione ci sia effettivamente un infortunio.

A far chiarezza, però, ci ha pensato Rangnick, prima del calcio d’inizio del match: “Abbiamo due casi di Covid, con Rafa e Luke (Varane e Shaw, ndr.)- ha detto il tecnico dei Red Devils ai microfoni di Sky Sports – e Cristiano ha di nuovo qualche problema con il flessore dell’anca da venerdì”