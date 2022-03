Liverpool-Inter, designato l’arbitro spagnolo | Il precedente è da dimenticare

L’Inter di Simone Inzaghi dovrà sfidare il Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Tornata a respirare in campionato grazie ai tre punti conquistati venerdì sera nell’anticipo contro la Salernitana, l’Inter è pronta a vivere nelle prossime ore un’altra grandissima serata europea contro una delle formazioni più forti in circolazione.

Quella di martedì sera in programma alle 21.00 nell’incantevole scenario di Anfield, potrebbe essere l’ultima partita della stagione in Champions League per la formazione nerazzurra. Rimontare le due reti di svantaggio siglate dal Liverpool all’andata degli ottavi di finale a San Siro lo scorso 16 febbraio, sarà un’impresa quasi impossibile per gli uomini di Simone Inzaghi, sebbene i segnali di crescita mostrati nell’ultima uscita di campionato. Di fronte, infatti, ci sarà non solo una delle squadre in questo momento tra le più attrezzate in Europa, ma anche una di quelle tifoserie che riesce ad incutere paura agli avversari e fare da dodicesimo uomo in campo per i suoi allo stesso tempo.

Liverpool-Inter, lo spagnolo Mateu Lahoz ritrova i nerazzurri

Come comunicato nelle scorse ore, è stato già designato l’arbitro che dirigerà il prossimo martedì sera la sfida tra Liverpool e Inter. Sarà lo spagnolo Mateu Lahoz, considerato negli ultimi anni uno dei migliori fischietti in circolazione. L’unico precedente con la formazione nerazzurra risale al 7 marzo 2013. Una gara anche in quel caso giocata contro un’inglese, ma probabilmente sarà già stata rimossa dalla mente dei tifosi interisti. Si giocava infatti l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Tottenham a Londra: un match stravinto dagli inglesi con un netto 3-0.