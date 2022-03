Serie A, Juventus-Spezia 1-0: Morata vale tre punti al sapore di Champions

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Juventus-Spezia sfida valida per la 28/a giornata di Serie A. Morata decisivo

Contro lo Spezia missione tre punti per la Juventus, vogliosa di approfittare del ko esterno dell’Atalanta per allungare in zona quarto posto, in una battaglia per la Champions che si fa sempre più avvincente. Il primo tempo della truppa di Allegri è positivo con sprazzi di gioco ed un buon approccio generale alla sfida sbloccata da un destro affilato di Morata messo perfettamente in ritmo da Manuel Locatelli dopo 21 minuti.

Il gol sembra dare maggiori sicurezze ad una Juve in controllo per tutto il resto del primo tempo che con una regia ispirata dello stesso Locatelli crea un paio di presupposti per provare ad arrivare al raddoppio: l’occasione migliore sul destro di Cuadrado che impegna Provedel alla parata. Al rientro dagli spogliatoio dopo la pausa cambia lo spartito, con uno Spezia decisamente più in partita anche dal punto di vista offensivo. La chance ghiotta arriva al 50′ sulla testa di Gyasi che da due passi colpisce troppo su Szczesny sprecando l’occasione del pari. Col passare dei minuti si aprono inoltre maggiori spazi per la Juventus che però in diverse circostanze pecca di imprecisione nelle ultime scelte senza riuscire a pungere Provedel. Al contrario lo Spezia prova l’assalto nel finale rendendosi pericoloso con Agudelo, prima di registrare l’ultima grande chance fallita da Morata.

Juventus-Spezia 1-0, il tabellino

Reti: 21′ Morata

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini (63′ Bernardeschi); Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic (86′ Kean), Morata. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, Miretti, Kean, Aké, Soulé.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Agudelo, Maggiore (76′ Bourabia), Bastoni; Verde, Manaj (76′ Kovalenko), Gyasi. All. Thiago Motta. A disp. Zoet, Hristov, Podgoreanu, Antiste, Sher, Nguiamba, Zovko, Strelec, Bertola.