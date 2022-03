Diretta Venezia-Sassuolo | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Venezia-Sassuolo, gara della ventottesima giornata di Serie A

Tra i rappresentanti principali della nuova leva di allenatori italiani, Paolo Zanetti e Alessio Dionisi si sfidano alle 15 per la ventottesima giornata di Serie A. Scivolato al terzultimo posto con 22 punti in classifica, il Venezia ha l’obbligo di cercare i tre punti per ritrovare una marcia che possa condurre alla salvezza. Reduce da due vittorie consecutive contro Inter e Fiorentina, il Sassuolo è pronto a vender cara la pelle.

Con una sola vittoria nelle ultime dieci partite, i padroni di casa si sono complicati la vita con un 2022 sin qui da dimenticare, scivolando in zona retrocessione. Senza lo squalificato Maxime Lopez, i neroverdi sperano nel successo esterno per non abbandonare le speranze di un piazzamento europeo. Gli unici due precedenti in Veneto tra le due squadre risalgono al 2007, quando il Venezia si impose per 2-0 in tutte e due le occasioni. Quello di oggi sarà invece il settimo scontro tra i due allenatori, con un bilancio che attualmente arride a Dionisi: due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

formazioni ufficiali Venezia-Sassuolo

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Kiyine, Vacca, Fiordilino; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: