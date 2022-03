Calciomercato.it vi offre in tempo reale Napoli-Milan, scontro scudetto della ventottesima giornata di Serie A

Sorpassati al primo posto in classifica dall’Inter, vittoriosa venerdì contro la Salernitana, Napoli e Milan chiudono la ventottesima giornata con una sfida scudetto degna dei tempi passati. Appaiate al secondo posto a quota 57 punti, le due squadre si daranno battaglia in una sfida che promette spettacolo e grandi emozioni.

Reduci da tre pareggi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, i rossoneri sono chiamati a vincere per tornare almeno in parità negli scontri diretti, visto che all’andata la squadra allenata da Luciano Spalletti si impose per 1-0 a San Siro. Per farlo, Stefano Pioli ritrova nella lista dei convocati Zlatan Ibrahimovic, allenatosi parzialmente in gruppo negli ultimi giorni. In casa azzurra, Anguissa e Lozano saranno a disposizione del tecnico toscano. Gli ultimi cinque precedenti in Campania hanno visto trionfare i padroni di casa in tre occasioni, mentre i rossoneri si sono dovuti accontentare di un pareggio e di un successo, arrivati negli ultimi due campionati.

Per quanto riguarda il confronto tra gli allenatori, Spalletti è ancora imbattuto negli scontri diretti contro Pioli, avendo collezionato ben otto vittorie e tre pareggi negli undici precedenti. Un’autentica bestia nera per l’allenatore milanista che avrà anche la statistica come avversario da battere. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida del ‘Maradona’.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Milan

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Inter 58 punti; Napoli e Milan 57; Juventus 53; Roma e Atalanta 47; Lazio 46; Fiorentina 43; Verona 41; Sassuolo 39; Torino 34; Bologna 33; Empoli 32; Udinese 29; Spezia e Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 18; Salernitana 15