Diretta Fiorentina-Verona | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Fiorentina-Verona, partita della ventottesima giornata di Serie A

Tra le gare in programma alle 15, Fiorentina-Verona mette di fronte due delle migliori espressioni di questa Serie A. Divise da appena due punti in classifica (42 i Viola e 40 gli scaligeri), le due squadre cercheranno la vittoria per mantenere in vita le ambizioni europee.

Grazie all’ultima vittoria contro il Venezia, la compagine allenata da Igor Tudor ha praticamente raggiunto la salvezza, ma la permanenza in Serie A è solo il primo obiettivo raggiunto in una stagione che potrebbe regalare altre soddisfazioni. Reduce dalla doppia e dolorosa sconfitta contro Sassuolo e Juventus, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno dello squalificato Bonaventura, ma ha chiesto i suoi una reazione immediata. In caso di successo, i gigliati si porterebbero a quota 45 punti con una partita da recuperare.

All’andata, la partita terminò 1-1. Lo stesso risultato è arrivato anche negli ultimi due precedenti al Franchi tra le due squadre. L’ultima vittoria viola in casa contro il Verona risale al 2 dicembre del 2013, mentre nel gennaio 2018 troviamo l’ultimo successo degli ospiti, con un rotondo 4-1. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Saponara. All.: Italiano

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All.: Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Inter 58 punti; Napoli e Milan 57; Juventus 50; Roma e Atalanta 47; Lazio 46; Fiorentina 42; Verona 40; Sassuolo 36; Torino 33; Bologna e Empoli 32; Udinese 29; Spezia e Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 18; Salernitana 15