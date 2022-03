DIRETTA Serie A, Bologna-Torino | Segui la cronaca LIVE

Bologna e Torino si affrontano per le sfide in programma nel pomeriggio, valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

Bologna e Torino, distanziate da un solo punto in classifica ed entrambe devono recuperare una partita, si sfidano per la ventottesima giornata del campionato di Serie A.

I rossoblu di Sinisa Mihajlovic, che in settimana hanno registrato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra, sono reduci dal pareggio esterno contro la Salernitana per 1-1. Di contro, i granata di Ivan Juric non vivono un grande momento e arrivano alla sfida dopo la sconfitta interna patita contro il Cagliari nel turno precedente, mentre la vittoria manca dal 15 gennaio scorso (2-1 sul campo della Sampdoria). Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-TORINO

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone. All. Mihajlovic

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 58 punti; Napoli e Milan 57; Juventus 50; Roma e Atalanta 47; Lazio 46; Fiorentina 42; Verona 40; Sassuolo 36; Torino 33; Bologna e Empoli 32; Udinese 29; Spezia e Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 18; Salernitana 15