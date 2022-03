Roma-Atalanta 1-0: decide Abraham, Mourinho agguanta Gasperini

La Roma batte l’Atalanta e la agguanta in classifica: una rete di Abraham decide la sfida tra le squadre di Mourinho e Gasperini

La Roma agguanta l’Atalanta grazie alla rete di Abraham. Finisce 1-0 per i giallorossi la sfida tra le squadre di Mourinho e Gasperini.

I padroni di casa fanno capire subito che hanno intenzione di portare a casa l’intera posta e nei primi minuti sfiorano il vantaggio in più occasioni. In una di queste è bravo Musso a salvare su Mancini. La supremazia giallorossa è premiata al 32′: è Tammy Abraham a far esplodere l”Olimpico’ segnando il gol che si rivelerà deciso.

L’Atalanta prova a reagire ma l’assenza di un attaccante di riferimento si sente. Nella ripresa Gasperini manda in campo Muriel, ma il colombiano non riesce a cambiare le sorti del match. I bergamaschi ci provano ma rischiano di capitolare ancora (annullato gol di Zaniolo per fuorigioco). Finisce 1-0: la Roma salta al quinto posto, acciuffando proprio l’Atalanta (che deve recuperare una partita).

ROMA-ATALANTA 1-0: 32′ Zaniolo (R)

Classifica Serie A: Inter punti 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50, Roma** 47, Atalanta 47, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese* 29, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*Una partita in meno

**Una partita in più