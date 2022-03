DIRETTA Serie A, Udinese-Sampdoria | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Cioffi e la Sampdoria di Giampaolo in tempo reale

L’Udinese affronta la Sampdoria in una gara valida come secondo anticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno, tra due formazioni appaiate in classifica a quota 26 punti.

Da un lato i bianconeri di Cioffi, che hanno due partite da recuperare, vogliono tornare al successo dopo i buoni pareggi ottenuti contro Lazio e Milan. Dall’altro i blucerchiati puntano ad ottenere i primi punti in trasferta dal ritorno di Giampaolo in panchina dopo le sconfitte contro Spezia, Milan e Atalanta. All’andata finì in parità 3-3. Calciomercato.it vi offre la sfida salvezza della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Sampdoria

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Inter punti 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50, Atalanta* 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese** 26, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno