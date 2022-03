DIRETTA Serie A, Roma-Atalanta 0-0 | Occasione Mancini – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

La Roma ospita l’Atalanta nel terzo anticipo valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno, in una sfida dal sapore europeo.

I giallorossi di Mourinho, che giovedì saranno impegnati in Conference con il Vitesse, cercano una vittoria che vorrebbe dire aggancio in classifica sui bergamaschi sebbene con una partita in più. A loro volta nerazzurri di Gasperini, che invece dovranno giocare col Bayer Leverkusen in Europa League, puntano al successo per appaiare la Juventus al quarto posto. All’andata i capitolini si imposero 4-1. Calciomercato.it vi offre la partita dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; De Roon, Freuler; Miranchuk, Koopmeiners, Pessina; Pasalic. All. Gasperini

Classifica Serie A: Inter punti 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50, Atalanta* 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese* 29, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*Una partita in meno