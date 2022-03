Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia del big match Napoli-Milan valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A

Napoli-Milan non ha bisogno di presentazioni. Stavolta, più che mai, può valere un bel pezzo di Scudetto. Ai rossoneri occorrerà almeno un punto per rimanere in testa, in compagnia della stessa squadra di Spalletti e dell’Inter tornata alla vittoria ieri sera in casa contro la Salernitana.

Alla vigilia del big match del 'Maradona' parlerà Stefano Pioli.

ENERGIE – “Dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma da ora in avanti ogni partita sarà importante. Affrontiamo una squadra in grandissima condizione, che ha grande qualità. Ma ce l’abbiamo anche noi. Il derby di martedì ci ha dato energie”.

IBRAHIMOVIC – “Sta meglio e probabilmente domani verrà con noi”.

